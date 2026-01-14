يوسف العتيبة:انضمام الإمارات إلى إعلان «باكس سيليكا» يرسخ الثقة ويعزز الشراكات العالمية في مستقبل الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 14 يناير/وام/ قال معالي يوسف مانع العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن انضمام دولة الإمارات إلى إعلان «باكس سيليكا» يؤكد التزام الدولة بمبدأ أساسي تتشاركه مع الولايات المتحدة، يتمثل في أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى على الثقة، وأن يستند إلى شراكات عالمية قوية وقادرة على الصمود. كانت دولة الإمارات قد وقعت اليوم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، إعلان "باكس سيليكا" في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص على تعزيز التعاون المشترك لضمان أمن وسلامة سلاسل التوريد للتكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.