أمينة الطاير: مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تحمل قيماً روحانية وإنسانية سامية

دبي في 14 يناير /وام/أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي أن احتضان الجمعية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم يُعد مصدر فخر واعتزاز ، لما تحمله هذه المسابقات من قيم روحانية وإنسانية سامية تعكس مكانة كتاب الله الكريم في المجتمع ودوره في تعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية بين الأجيال.

وقالت الشيخة أمينة في تصريح لها إن جمعية النهضة النسائية بدبي تشرفت بالإشراف على تحكيم وتكريم المشاركات في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم على مدى 24 عاماً في مقر الجمعية ، إضافة إلى الإشراف على الحفل الختامي لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم خلال السنوات الثماني الماضية ، مؤكدة أن هذه المواسم القرآنية تعد من أجّل المناسبات التي تبعث السكينة والإيمان في النفوس.

وأضافت أن الاستماع إلى أعذب الأصوات المتسابقة في تلاوة كتاب الله الكريم يُعد من أجمل اللحظات التي تعمق الطمأنينة والروحانية مشيرة إلى أن القرآن الكريم نور وهداية وسبيل رفعة وأمان لكل من تدبر معانيه وسار على نهجه.

وأعربت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على إرسائه دعائم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ عام 1997 لتكون منارة خير وعطاء ونبراسا يضيء دروب خدمة كتاب الله مؤكدة أن الجائزة باتت نموذجا يحتذى في تنظيم المسابقات القرآنية ومصدر إلهام للمبادرات القرآنية على مستوى العالم.

وأشادت بالدور الريادي الذي تقوم به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الوصول برسالتها إلى قلوب الملايين من حفظة كتاب الله متجاوزة الحدود الجغرافية بما يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم وأهله.

ووجهت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير الشكر والتقدير لإدارة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم السابقة وعلى رأسها المستشار إبراهيم محمد بوملحة مثمنة جهوده المخلصة في خدمة كتاب الله ، وأكدت أن التكريم الذي ناله من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" تكريم مستحق لرجل تحلى بالأمانة والإخلاص ونموذج في العمل الوطني.

وتمنت لسعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التوفيق في مواصلة مسيرة تعزيز مكانة الجائزة كإحدى أكبر وأهم الجوائز القرآنية في العالم الإسلامي تجسيداً لدور إمارة دبي الريادي في خدمة كتاب الله وترسيخاً لمكانتها مركزاً عالمياً للاحتفاء بحفظة القرآن الكريم من مختلف دول العالم.