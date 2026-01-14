"مجموعة ألِف" و"إعمار للضيافة" تطلقان مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى"

الشارقة في 14 يناير / وام / كشفت مجموعة ألِف إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة عن مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة "بالاس ريزيدنسز" التجارية جرى تطويره بالتعاون مع "إعمار للضيافة".

يشكل المشروع أول حضور لعلامة "بالاس ريزيدنسز" في إمارة الشارقة ضمن مشروع "الممشى" بما يعكس توجه مجموعة ألف لاستقطاب العلامات السكنية الراقية وتعزيز تنوع القطاع العقاري في الإمارة.

يقع مشروع "بالاس ريزيدنسز الممشى" الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم في مشروع الممشى المميز في الشارقة ويشكل المرحلة الختامية ضمن المخطط الحضري المتكامل على امتداد طريق المدينة الجامعية.

يعتمد المشروع على تصميم مجتمعي الحياة العصرية مع تركيز واضح على مفاهيم الرفاهية والاستدامة ما يعكس رؤية مجموعة ألف التي تركز على الإنسان وتلتزم بتطوير بيئة حضرية تضمن جودة الحياة في الشارقة.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألِف" : " يشكل المشروع خطوة هامة في مسيرة تطور القطاع العقاري في إمارة الشارقة لاسيما في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية وما يصاحبه من طلب متزايد على معايير الجودة العالية ومستويات الخدمة المتقدمة والقيمة المستدامة على المدى الطويل ويأتي "بالاس ريزيدنسز الممشى" ليعكس هذا التوجه السكني المتنامي في إمارة الشارقة ومن خلال تقديم هذه العلامة إلى مشروع "الممشى سيرة" فإننا نقدم نموذجا عقاريا يمزج بين معايير الضيافة العالمية والخصوصية الثقافية والمجتمعية التي تنفرد بها الإمارة.

من جانبه قال نيكولاس بيلاتون رئيس قسم الضيافة في إعمار للضيافة : " يسعدنا التعاون مع مجموعة ألف لتدشين علامة "بالاس ريزيدنسز" للمرة الأولى في إمارة الشارقة ويجسد المشروع عمق التراث العربي ورقيه ويقدم رؤية معاصرة تستند إلى أرقى معايير الضيافة العالمية ويعد أحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير مساحات سكنية ترتقي بمفاهيم المعيشة الراقية وتضع الأصالة الثقافية في صميم التجربة السكنية".