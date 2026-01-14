لقاء تنسيقي بالشارقة يبحث سبل استدامة قطاع الثروة السمكية

الشارقة في 14 يناير/وام/ عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم لقاءً تنسيقيًا موسعاً مع كل من هيئة الشارقة للثروة السمكية والمجلس البلدي لمدينة كلباء وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي المشترك للارتقاء بقطاع الثروة السمكية في الإمارة وبحث سبل إطلاق مبادرات استراتيجية تخدم العاملين في هذا القطاع الحيوي وتضمن استدامته ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء الذي عُقد بمقر غرفة الشارقة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية وسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس البلدي لمدينة كلباء وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة إلى جانب عدد من المسؤولين.

استعرض اللقاء آليات التنسيق المشترك لتطوير الخدمات المقدمة للصيادين وتذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع في مدينة كلباء ومختلف مناطق الإمارة.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق والتعاون الوثيق مع غرفة الشارقة بشأن إنشاء مصنع لتجفيف الأسماك في مدينة كلباء والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة السمكية في الإمارة.

ونوه سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن قطاع الثروة السمكية نشاط اقتصادي أساسي ورافد له أهميته للأمن الغذائي الوطني وهو ما يحتم صياغة أطر عمل مبتكرة توازن بين الحفاظ على التراث البحري وتبني أحدث الممارسات العالمية في إدارة الموارد السمكية.

وأشار سعادة علي أحمد أبوغازيين إلى أن مشروع إنشاء مصنع لتجفيف الأسماك في مدينة كلباء لا يقتصر على كونه مشروعاً إنتاجياً بل يُجسد امتداداً لمهنة تجفيف الأسماك التي تُعد من المهن البحرية القديمة المتجذرة في دولة الإمارات والتي ارتبطت تاريخياً بحياة الصيادين وأسهمت في تأمين الغذاء وحفظ الموارد البحرية عبر الأجيال.

من جهته أكد المجلس البلدي لمدينة كلباء أن مدينة كلباء تمتلك إمكانات بحرية هائلة وأن التنسيق بين المجلس وهيئة الشارقة للثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة سيسهم بشكل فعال في تطوير المرافق والخدمات المخصصة للصيادين في المدينة مما يعزز من مكانة كلباء مركزا حيويا للثروة السمكية في المنطقة الشرقية ويخدم شريحة واسعة من أهالي المنطقة.

وناقش اللقاء مقترحات لتنظيم ورش عمل تخصصية مشتركة وبحث سبل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية البحرية وأكد أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ القرار وتسهم في إطلاق مشاريع تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحلي.