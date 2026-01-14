مركز محمد بن راشد للفضاء يصدر صورا جديدة من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات "

دبي في 14 يناير/وام/ أصدر مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة جديدة من الصور عالية الدقة الملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" وذلك تزامنا مع ذكرى إطلاقه في خطوة تعكس القدرات المتقدمة التي يتمتع بها القمر ودوره المتنامي في دعم مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء.

كان القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" قد أطلق من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية في الرابع عشر من يناير 2025 عند الساعة الحادية عشرة وتسع دقائق مساء بتوقيت دولة الإمارات ويعد من أكثر الأقمار الاصطناعية تطورا في المنطقة من حيث دقة التصوير والأنظمة التقنية المتقدمة.

تبرز الصور الجديدة مجموعة من المعالم العمرانية والحضرية في دولة الإمارات من بينها مطار آل مكتوم الدولي وشارع الشيخ زايد في دبي إلى جانب قصر الحصن التاريخي ومتحف زايد الوطني في أبوظبي بما يعكس قدرة القمر على توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري ومشاريع التنمية المستدامة.

وتم تطوير "القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات "، بالكامل بأيدي مهندسين إماراتيين ضمن برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية ما يجسد التقدم المتسارع الذي تحققه الدولة في تقنيات الفضاء وبناء القدرات الوطنية المتخصصة.

وأسهم "محمد بن زايد سات" في تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية المحلية التي تولت تصنيع نحو تسعين بالمائة من هيكله الميكانيكي ومعظم وحداته الإلكترونية الأمر الذي دعم نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وأسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا لتكنولوجيا الفضاء.

ويجري تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته من مركز التحكم بالمهمات في مركز محمد بن راشد للفضاء حيث تعمل الفرق المتخصصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات التي يرسلها القمر إلى الأرض لدعم مختلف القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة.