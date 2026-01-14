منافسات قوية في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

أبوظبي في 14 يناير/وام/ تشهد"مزاينة الإبل" ضمن المحطة الختامية لمهرجان الظفرة في دورته الـ19 منافسات قوية بين مُلّاك الإبل في مختلف الفئات، وسط أجواء تراثية تعبر عن أصالة هذا الموروث العريق ومكانته الراسخة في الثقافة الإماراتية، وتؤكد الدور الذي تؤديه المزاينة في الحفاظ على التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال، باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات الرئيسة في مهرجان الظفرة.

وأقيمت اليوم "الأربعاء"منافسات مزاينة الإبل عبر 6 أشواط مخصصة لسن الحول التلاد ضمن فئتي المحليات والمجاهيم وخُصصت 60 جائزة للفائزين.

وتوج الفائزين سعادة سعيد سالم المزروعي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ضمن أجواء احتفالية وبمشاركة جماهيرية واسعة من زوار المهرجان وعشاق مزاينات الإبل.

وشهد اليوم صباحاً دخول الإبل إلى شبوك المبيت في أشواط سن الحول -شرايا (محليات ومجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح) استعدادا لمرحلة المبيت والتحكيم، وسيتم إعلان نتائجها يوم غد في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد ومن خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبو ظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.