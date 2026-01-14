البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8 بالمائة في 2026/2027

القاهرة في 14 يناير/وام/ توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بقوة الصادرات وتعافي النشاط الاقتصادي.

وذكر البنك الدولي في تقرير أعلنه مجلس الوزراء المصري اليوم ، أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 4.3 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8 بالمائة في العام المالي 2026/2027، في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن هذا التحسن يأتي مدعوما بتعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الاجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي ويرفع من مساهمة صافي الصادرات في دعم النمو.