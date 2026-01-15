«بولي جرين» تستعرض حلولها المستدامة في صناعة الأكواب خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 15 يناير/ وام / استعرضت شركة بولي جرين، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حلولها المستدامة في صناعة الأكواب من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وذلك في إطار التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والحد من استخدام المواد البلاستيكية التقليدية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في حماية البيئة وبناء اقتصاد دائري.

وأكد ثيودوسيوس كاسامانتونيو، المدير العام لعلامة «أغين بوليس» التابعة لمجموعة «بولي جرين» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة يأتي في إطار دعم مستقبل الاقتصاد الدائري، من خلال تقديم حلول مبتكرة تركز على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع المواد المستخدمة بشكل يومي.

وأوضح أن «أغين بوليس» أُطلقت حديثاً، وتهدف إلى توفير حلول مرنة تلبي احتياجات مختلف المواقع، بدءاً من الأماكن البسيطة وصولاً إلى الفعاليات الكبرى والأنظمة المتكاملة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المشاركة في فعاليات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة تتيح فرصة الالتقاء بمختلف الشركاء وأصحاب المصلحة الذين يتشاركون الرؤية ذاتها، والمتمثلة في تطوير حلول عملية تسهم في تحسين البيئة وجودة حياة الأفراد.