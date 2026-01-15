«أريغ» للذكاء الاصطناعي تستعرض حلولها المبتكرة في أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 15 يناير/ وام / استعرضت شركة "أريغ" للذكاء الاصطناعي خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من حلولها الذكية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد هايك هاروتيونيان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أريغ – ARAG-AI» للذكاء الاصطناعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة أن الشركة تطور حلولاً متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات والمعدات لدعم التشغيل الذاتي لمحطات الطاقة الشمسية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأوضح أن رؤية الشركة لمستقبل الطاقة الشمسية تقوم على التشغيل الذاتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «أريغ – ARAG-AI» تعمل على تطوير أول نظام قيادة ذاتية (Autopilot) لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الشركة تستعرض خلال مشاركتها منظومة متكاملة من التقنيات، تشمل منصة برمجية متكاملة (ERP) مطورة داخلياً خصيصاً لمحطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى حلول التصوير الجوي بالطائرات من دون طيار، ومحطات الإرساء والتشغيل الذاتي للطائرات، إلى جانب روبوت أرضي ذكي مخصص لإجراء عمليات الفحص الذاتي للمحطات من الأرض، مكملاً دور الطائرات في الرصد من الجو.

وأضاف أن الشركة طورت كذلك روبوتاً متخصصاً لتنظيف الألواح الشمسية يعمل بالاعتماد على الخوارزميات ذاتها، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء العام لمحطات الطاقة الشمسية.

وأكد أن المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تمثل منصة مثالية للالتقاء بمختلف أصحاب المصلحة، من شركاء محتملين وجهات حكومية ومستثمرين ووسائل إعلام، مشيراً إلى أن الحدث يشكل فرصة مهمة لفهم احتياجات السوق واستشراف فرص النمو في دولة الإمارات والمنطقة.

وأعلن في ختام تصريحه عزم الشركة تأسيس حضور دائم في إمارة أبوظبي عقب انتهاء الحدث، بما يعكس ثقتها بمكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والطاقة النظيفة.