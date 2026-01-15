شركة تيربيرغ روزاروكا تعرض تقنيات متقدمة لإدارة النفايات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 15 يناير/ وام / استعرضت شركة تيربيرغ روزاروكا، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة حلول ومعدات إدارة النفايات وإعادة التدوير، وذلك تأكيداً على التزام الشركة بدعم أهداف التنمية الخضراء ونشر حلول مبتكرة لإدارة النفايات في دولة الإمارات والمنطقة، وتماشياً مع توجهات الاستدامة الوطنية التي ترسّخها أبوظبي كوجهة لريادة المناخ والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت باسمة نجيب، مديرة المبيعات في شركة تريبيرغ روزاروكا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشركة تحرص على المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، بهدف استعراض أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في مجال إدارة النفايات وتنظيف المدن، وتعزيز التواصل المباشر مع البلديات والمتعاملين في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن الشركة عرضت خلال مشاركتها شاحنة متطورة لجمع النفايات يتم تصنيعها في دولة الإمارات، وتتميّز بسعة تحميل تصل إلى 27 متراً مكعباً، إلى جانب نظام كبس متقدم ورافعة مخصصة لجمع النفايات الكبيرة، ما يسهم في رفع كفاءة عمليات الجمع وتقليل عدد الرحلات.

وأضافت أن الشركة استعرضت كذلك كاسحة شوارع مزودة بتقنية الشفط (Vacuum Sweeper)، قادرة على التعامل مع مختلف أنواع المخلفات، بما في ذلك النفايات الكبيرة، بما يعزز كفاءة التنظيف ويدعم أهداف الاستدامة البيئية.

وأكدت أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس التزامها بدعم توجهات الاستدامة الوطنية، باعتبارها من الشركات المصنّعة محلياً والمورّدة الرئيسة للبلديات وشركات المقاولات في الدولة.