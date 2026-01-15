"بيئة أبوظبي" تطلق إطار عمل لتأسيس منظومة أدوات الطعام القابلة لإعادة الاستخدام في جزيرة ياس

أبوظبي في 15 يناير/ وام / أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع مبادرة "أجين، بليز - Again, Please" التابعة لشركة بوليجرين، إطار عمل لمنظومة متكاملة لاعتماد أدوات الطعام القابلة لإعادة الاستخدام في جزيرة ياس، وذلك خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز تبنّي حلول الاقتصاد الدائري البيئي، وترسيخ ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات في إمارة أبوظبي.

ويركز إطار العمل على معالجة الجوانب التنظيمية والتشغيلية ومتطلبات السوق اللازمة لتطبيق نموذج متكامل لأدوات طعام قابلة لإعادة الاستخدام تلبي أعلى معايير النظافة والسلامة، وتخدم قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات في الإمارة.

ويجسّد هذا الإطار التزام هيئة البيئة في أبوظبي بتعزيز الحلول التي تدفع بها الحكومة والمبنية على متطلبات الأسواق، والهادفة إلى الحد من الاعتماد على المنتجات المستخدمة لمرة واحدة، وتسريع الانتقال نحو نهج دائري مستدام.

ويتماشى إطار العمل مع سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة، واللوائح التنفيذية التي تحظر بعض المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي دخلت حيّز التنفيذ بدءاً من 1 يونيو 2022، إضافة إلى التشريعات الاتحادية التي أقرّت حظراً إضافياً على منتجات أخرى بدءاً من 1 يناير 2026.

وفي إطار هذه المبادرة، تعلن هيئة البيئة في أبوظبي وبالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص عن البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطبيق أنظمة أدوات الطعام القابلة لإعادة الاستخدام وفق أعلى معايير النظافة، ويشمل ذلك إدارة الأصول، ونقاط الإرجاع والتجميع، وخدمات النقل والغسل والتعقيم، إلى جانب تقييم البرنامج استناداً إلى معايير الأداء البيئي، والجدوى المالية، وتجربة المستهلك.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: من خلال اعتماد هذا الإطار، نضع الأسس اللازمة لنظام عملي وقابل للتوسع لإعادة الاستخدام، يدعم توجه أبوظبي للتخلي عن المنتجات المستخدمة لمرة واحدة ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاع الخاص، نُمكّن الابتكار الذي يسهم في الحد من النفايات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم طموحات الإمارة طويلة الأمد في مجال الاقتصاد الدائري البيئي، والذي ينسجم مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

وقال أثاناسيوس بوليكرونوبولوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوليجرين: يُعدّ وجود سياسات واضحة عاملاً أساسياً لإطلاق حلول دائرية قابلة للتطبيق على نطاق واسع ويُوفر الإطار الذي وضعته هيئة البيئة في أبوظبي الدعم المؤسسي لتصميم أنظمة إعادة الاستخدام واختبارها، بما يُمكّن من اعتمادها في السوق.

ويستند إطار العمل أيضاً إلى التجارب المبكرة التي تبنّتها مجموعة من الجهات والمواقع الرئيسية ومنظمي الفعاليات في أبوظبي، حيث جرى اعتماد الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في عدد من الفعاليات والمرافق الكبرى، بما يؤكد جدوى أنظمة إعادة الاستخدام على نطاق واسع.

وتضم قائمة الجهات الرائدة شركة "إثارة"، التي أصبحت الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام معياراً أساسياً في فعالياتها الكبرى، من بينها سباقات الفورمولا 1.

واستكمالاً لهذه الجهود، تسعى هيئة البيئة في أبوظبي إلى توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج ليشمل قطاعات ومواقع إضافية مستقبلاً.

وتحظى هذه المبادرة بالدعم عن طريق التواصل المستمر مع مجموعة من الجهات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، التي تشارك حالياً في أنشطة مرتبطة بتطوير نموذج التشغيل المستقبلي.

ويهدف هذا التعاون إلى تحديد نهج قابل للتوسّع للخدمات اللوجستية العكسية، ومواءمة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، والمشاركة في تطوير نموذج تشغيلي متكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب تهيئة الأسس اللازمة لمراحل التنفيذ اللاحقة.