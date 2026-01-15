"اينوك" راعياً إستراتيجياً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع لدورتين متتاليتين

دبي في 15 يناير/ وام / وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة إينوك، تكون بموجبها المجموعة شريكا إستراتيجيا في تنظيم الدورة الحادية عشرة والثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووقّع المذكرة من جانب "طرق دبي" موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وعن مجموعة اينوك هشام علي مصطفى المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في مجموعة اينوك.

وتعكس هذه الشراكة، المكانة المرموقة للحدث باعتباره من أبرز منتديات إدارة المشاريع في المنطقة، ومنصة لتحاور كبار قادة إدارة المشاريع من حول العالم لتسريع الأفكار التي تُشكّل المدن والصناعات.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إن تجديد هذا التعاون يندرج ضمن جهودنا لدعم المنتدى الذي يمثّل منصةً تحتفي بالتميز والاستدامة والابتكار في إدارة المشاريع، مما يسهم بشكل أساسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويعكس حرص اينوك واهتمامها المستمر بتمكين الأولويات الوطنية الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

وأكدت موزة المري أن هذه الشراكة تشكِّل دعامة مهمة في مسيرة تطوّر منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع (DIPMF)، الذي نجح عبر دوراته المتعاقبة في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية مرموقة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المشاريع وفق رؤى قيادية متقدمة.

وأوضحت أن الشراكة مع اينوك تعزز دور المنتدى في تعزيز الابتكار والاستدامة وتهيئة بيئة معرفية رفيعة المستوى، تجمع نخبة القادة وصنّاع القرار والخبراء العالميين، بما يسهم في جعل المنتدى حلقة وصل حيوية لتقارب المجتمعات وتبادل الرؤى والأفكار، ويجسّد طموح دولة الإمارات ودبي في الريادة العالمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المشاريع.