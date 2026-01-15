15% نمو في طلبة التعليم العالي بمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة

دبي في 15 يناير/ وام / شهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي ليتجاوز ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة طالب وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 2025 مسجلاً نمواً بنحو 15 % مقارنة بنهاية العام الأكاديمي السابق بما يعكس مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتعليم العالي.

ويسهم القطاع التعليمي التابع لمجموعة تيكوم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دبي حيث تستقطب الوجهتان نخبة من المواهب من أكثر من 170 دولة وتوفران أكثر من 600 برنامج وشهادة في مجالات متنوعة تشمل البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا والدكتوراه.

وأكد مروان عبدالعزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة أن التنوع الغني في مجتمع الطلبة يجسد قدرة دبي على استقطاب الكفاءات العالمية، موضحاً أن المنظومة التعليمية المتكاملة تسهم في تعزيز الابتكار وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتضم الوجهتان نخبة من مؤسسات التعليم العالي العالمية التي تقدم تخصصات مستقبلية تلبي احتياجات سوق العمل من بينها جامعة أميتي وجامعة كيرتن وجامعة هيريوت وات دبي وجامعة ميدلسكس دبي وجامعة مردوخ دبي وجامعة برمنجهام دبي وجامعة ولونغونغ في دبي، كما تضم برامج دراسات عليا مرموقة عبر مؤسسات مثل المعهد الهندي للإدارة أحمد آباد وجامعة مانشستر دبي وجامعة برادفورد وكلية ستراثكلايد للأعمال في دبي إلى جانب معاهد تدريب مهني متخصصة من بينها جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط والمركز الثقافي الفرنسي وسيتي اند جيلدز والمركز الدولي لفنون الطهي.