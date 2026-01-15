وفد أمريكي يشيد بالتطور الكبير الذي حققته موسيقى شرطة أبوظبي

أبوظبي في 15 يناير/ وام / أشاد وفد الفرقة الموسيقية المركزية لسلاح الجو الأمريكي بالتطور الكبير الذي حققته موسيقى شرطة أبوظبي في المجال الفني والموسيقي، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التطور والإنجازات المستقبلية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لشرطة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع السفارة الأمريكية في أبوظبي، في إطار تعزيز الشراكات الثقافية وتبادل الخبرات في مجال الموسيقى العسكرية.

وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، بالدعم الذي توليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وحرصها الدائم على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي للظهور بالمظهر المشرف الذي يعكس صورة الدولة في مثل هذه الزيارات.

وأكد أن هذه اللقاءات تسهم في كسب الخبرات، والارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة الفرق العالمية، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز الشراكة والتواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين، امتدادًا للعلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقدمت الفرقتان خلال الزيارة عرضًا موسيقيًا مشتركًا تضمّن مقطوعات من الفلكلور التراثي لدولة الإمارات، ولوحة فنية من فنَّي «العيالة» و«الحربية» تجسيدًا لتنوع وأصالة وعراقة الموروث الإماراتي الأصيل، إلى جانب تقديم معزوفات عالمية ودولية عكست تنوع المدارس الموسيقية العسكرية.

وتضمنت الزيارة تنظيم ورشة عمل موسيقية هدفت إلى تبادل الخبرات الموسيقية، والاطلاع على أفضل الممارسات الاحترافية في مجال الموسيقى العسكرية، وتطوير مهارات العزف والأداء الجماعي، ورفع مستوى الانضباط الفني، وتعزيز التناغم الموسيقي وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وشملت الورشة تدريبات عملية وجلسات تطبيقية أسهمت في صقل مهارات المشاركين والارتقاء بجودة الأداء في المشاركات والفعاليات الرسمية.

وأوضح المقدم راشد خصيف الوحشي رئيس قسم موسيقى الشرطة، أن الزيارة تأتي لتوطيد العلاقات ودعم التطوير المستمر للفرقة الموسيقية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم الموسيقي، والاطلاع على أحدث الآلات الموسيقية والأنماط المستخدمة في العزف والتدريب بما يسهم في رفع مستوى أداء الفرق الموسيقية.