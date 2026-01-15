مكتب التربية العربي لدول الخليج..50 عاما من العطاء التربوي الخليجي المشترك

الشارقة في 15 يناير/ وام / سعادة الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أن مكتب التربية العربي لدول الخليج اضطلع منذ تأسيسه قبل خمسين عاما بدور محوري في دعم وتطوير المسيرة التربوية والتعليمية في الدول الأعضاء، وأسهم بفاعلية في تعزيز التكامل والتنسيق التربوي، والارتقاء بجودة التعليم، وبناء القدرات البشرية، بما يواكب تطلعات الدول الخليجية ورؤاها الإستراتيجية نحو مستقبل معرفي مستدام.

وقال في تصريح بمناسبة اليوبيل الذهبي لمكتب التربية العربي لدول الخليج إن مبادرة تأسيس المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة جاءت تجسيداً حياً لرؤية القيادات الخليجية في العناية باللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلّمها، ضمن إطار مؤسسي متخصص يتبع المكتب ويعزّز رسالته، ويسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية في النظم التعليمية الخليجية.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثّل محطة خليجية مشرّفة لاستذكار الإنجازات الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تطوير النظم التربوية، وترسيخ أسس التميّز المؤسسي، وتعزيز مكانة العمل التربوي الخليجي المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وهنأ سعادته بهذه المناسبة القيادات الخليجية الرشيدة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته وكافة منسوبيه، مشيدًا بمسيرة خمسين عامًا من العطاء المتواصل والعمل التربوي الخليجي المشترك مؤكدا مواصلة المركز وأجهزته أداء رسالته الريادية بكفاءة واقتدار.