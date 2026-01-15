96 % نسبة التزام الفجيرة للموارد الطبيعية بالاشتراطات التنظيمية والبيئية

الفجيرة في 15 يناير/ وام / حققت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نسبة التزام وصلت إلى 96٪ بالاشتراطات التنظيمية والبيئية، وفق نتائج التقييم المعتمدة، مما يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم واستدامة الموارد الطبيعية داخل إمارة الفجيرة.

وتستند هذه النتائج إلى مؤشرات أداء رئيسية تم تطويرها وقياسها وفق معايير وأهداف إستراتيجية المؤسسة التي تمتد حتى العام 2026، وتهدف إلى توثيق وتطوير العمليات التشغيلية وتحسين نظم العمل بما يتوافق مع تشريعات الدولة وأفضل الممارسات العالمية.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل تعزيز الكفاءة الرقابية والتعاون مع الجهات البيئية المختصة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية وتقييم الأثر البيئي لجميع الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية في دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.

وتعكس هذه النسبة المتقدمة التزام المؤسسة بتحقيق جودة عالية في الأداء التنظيمي، وتعزيز الثقة بين الجهات التنظيمية والشركاء، والمساهمة في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة كوجهة نموذجية لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام ومسؤول بيئيًا.