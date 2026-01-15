الفائزون بجائزة نوابغ العرب يشيدون بدور الجائزة في إبراز الكفاءات العربية عالمياً

دبي في 15 يناير/ وام / أكد فائزون بجائزة نوابغ العرب أن الجائزة نجحت خلال فترة زمنية قياسية في الارتقاء إلى مستوى عالمي وأنها رسخت مكانة العقول العربية على الساحة العالمية، مؤكدين أن العالم العربي يمتلك قدرات بشرية وطبيعية ومالية هائلة تؤهله لتحقيق قفزات نوعية في المجال العلمي.

وقال البرفسور ماجد الشرقي اختصاصي الفيزياء الكيمياوية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عقب فوزه بجائزة نوابغ العرب إن المجتمعات العربية بحاجة ماسة إلى نماذج ملهمة يرى فيها الشباب العربي دليلاً عملياً على القدرة على الوصول إلى أعلى المستويات العالمية في البحث العلمي والتميز الأكاديمي.

وأشار إلى أن الاستثمار في العلوم والبحث العلمي يشكل ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي، لا سيما في الدول الصغيرة مستشهداً بتجارب دول مثل سنغافورة التي استطاعت رغم محدودية مواردها تحقيق مكانة عالمية متقدمة في مجالات البحث والابتكار من خلال الاستثمار المنهجي في العلم والإنسان.

وأضاف أن الوعي المتزايد في دول الخليج بأهمية الاستثمار في العلوم والبحث يمثل خطوة أساسية نحو تعميم هذه الرؤية في العالم العربي، مشيراً إلى أن تجارب دول مثل كوريا الجنوبية والصين تؤكد أن التحول العلمي والاقتصادي يمكن أن يتحقق خلال عقود قليلة عندما تتوافر الرؤية الواضحة والاستثمار المستدام في المعرفة والابتكار.

وقال في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين إن مسيرته الشخصية تعكس وحدة العالم العربي من المشرق إلى المغرب، موضحاً أنه مواطن جزائري من أصل سوري ولد في المغرب ونشأ في الجزائر ولبنان، معتبراً أن هذا التنوع العربي شكّل أول إنجاز حقيقي في حياته.

من جانبه قال البرفسور عباس الجمل الفائز عن فئة الهندسة والتكنولوجيا إن فوزه بالجائزة جاء مفاجأة جميلة عززت لديه شعورا عميقا بالانتماء لهويته العربية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً مهماً على الأجيال القادمة وتمنح الشباب العربي رسالة واضحة بأن التميز العلمي يجد التقدير في وطنه.

وأكد الجمل أن العالم العربي يزخر بالكفاءات والطاقات البشرية وأن التحدي الحقيقي يكمن في توفير البيئة الداعمة للبحث والابتكار، مشددا على أهمية المبادرات التي تسلط الضوء على النماذج الملهمة وتدعم بناء مستقبل علمي عربي أكثر إشراقاً.

من جانبه قال البرفسور شربل داغر الكاتب والأكاديمي اللبناني إن جائزة نوابغ العرب تمثل أرفع جائزة عربية من حيث القيمة المعنوية والمعرفية، لافتاً إلى أنها تكرم مجمل المسيرة الإبداعية وتسهم في إبراز الدور الحضاري للغة العربية بوصفها حاملاً أساسياً للثقافة والمعرفة.

وأكد أن هذا التكريم يمثل دعماً معنوياً كبيراً لمستقبل الثقافة العربية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في دعم اللغة العربية والعلوم والمعرفة من خلال مبادرات طموحة تعزز حضور العقول العربية على الساحة العالمية.