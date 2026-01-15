ماكلروي يتصدر الجولة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف

دبي في 15 يناير/ وام / تصدر الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي ترتيب الجولة الافتتاحية من بطولة دبي إنفيتيشنال للجولف 2026، بعدما سجل 66 ضربة، ليحقق خمس ضربات تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربة واحدة في صدارة البطولة التي انطلقت اليوم على ملاعب منتجع خور دبي وتستمر إلى 18 يناير الحالي.

وشهدت الجولة تنافساً قوياً، حيث صعد الإنجليزي مات والاس إلى الصدارة مؤقتاً بعد تسجيله 4 ضربات متتالية في منتصف الجولة، قبل أن يتراجع لاحقاً.

وجاء كل من الاسكتلندي كونور سايم والإسباني ديفيد بويج في المركز الثاني، بعدما أنهى كل منهما الجولة الأولى بفارق ضربة واحدة عن المتصدر.

وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة 60 لاعباً محترفاً إلى جانب 60 لاعباً من الهواة ضمن منافسات «برو-آم».