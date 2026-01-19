أحمد بن حمدان آل نهيان يتوج الفائزين في "بطل الإمارات للشراع الحديث" بدبي

دبي في 19 يناير/ وام/ توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الفائزين في الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي أقيمت على شاطئ جبل علي في دبي يومي 17 و18 يناير الجاري، ضمن فعاليات «يوم دبي البحري».

وأسفرت منافسات الجولة عن تصدر أندية أبوظبي للرياضات البحرية، وزوارق شاطئ دبي (DOSC)، والحمرية، المراكز الثلاثة الأولى، في جولة شهدت مشاركة أكثر من 80 لاعباً من مختلف أندية الدولة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الأندية واللاعبين المشاركين، مؤكداً أن الجولة الثانية جاءت حافلة بالإثارة والتنافس، بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات، واتساع قاعدة ممارسيها على مستوى الأندية.

من جانبه، أكد محمد عبدالله حارب، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن انضمام لاعبين جدد إلى الأندية يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز انتشار رياضة الشراع الحديث بين مختلف الفئات العمرية.