اختتام جولة الجياد العربية في أبوظبي

أبوظبي في 19 يناير/ وام/ اختتمت مساء أمس، جولة الجياد العربية – أبوظبي 2026، التي أقيمت على مدار أربعة أيام في أبوظبي بميادين الفروسية العريقة، بالتعاون بين جمعية الإمارات للخيول العربية وجولة الجياد العربية.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 162 خيلاً من صفوة الخيول العربية الأصيلة، وبجوائز مالية تخطّت قيمتها مليون دولار أميركي. وعكست مستوياتها الفنية المتقدمة وزخم التنافس فيها المكانة الرفيعة التي تحظى بها الجولة وقيمتها الكبيرة ضمن أجندة بطولات جمال الخيل العربية.

وشهدت الجولة تألق خيول الإمارات بحصدها أربعة ألقاب ذهبية، فيما حققت الخيول القطرية لقبين ذهبيين.

وافتُتحت منافسات البطولات النهائية بتتويج المهرة «مليكة العرب» العائدة لمربط حليتان (قطر) باللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، فيما نالت «شلوى العدوان» لمربط الجميل (قطر) اللقب الفضي، وحصدت «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي (الإمارات) اللقب البرونزي.

وفي بطولة الأمهار عمر سنة، انتزع الجواد «ع ج فايد» لمربط عجمان (الإمارات) اللقب الذهبي، بينما حلّ «كبريت الشقب» لمربط الشقب (قطر) في المركز الثاني ونال اللقب الفضي، وذهب اللقب البرونزي إلى «دي يمان» لمربط دبي (الإمارات).

وواصلت خيول الإمارات حضورها القوي، بعدما تصدّرت المهرة «الأريام حربة» العائدة للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان منافسات بطولة المهرات، متوجة باللقب الذهبي، وجاءت «أريج أكمل» لمربط أكمل (السعودية) في المركز الثاني لتحصد الفضة، فيما نالت «إكسبكتيشنز الوجبة» لمربط الوجبة (قطر) اللقب البرونزي.

وفي بطولة الأمهار، توج الجواد «إعصار الوجبة» لمربط الوجبة (قطر) باللقب الذهبي، تلاه «دي مزيون» لمربط دبي (الإمارات) في الوصافة واللقب الفضي، بينما حصد «مشرف الشقب» لمربط الشقب (قطر) اللقب البرونزي.

أما بطولة الأفراس، فقد شهدت هيمنة إماراتية كاملة، حيث توجت الفرس «دي نجلاء» لمربط دبي باللقب الذهبي، وجاءت «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «بسندر ستيمو شيلو» لمربط عجمان.

واختتمت خيول الإمارات إنجازاتها بعد تحقيق الذهبية الرابعة في بطولة الفحول عن طريق النجم العالمي «دي سراج» لمربط دبي، بينما حلّ «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام ثانيًا ونال الفضة، وحصد «دي شرار» لمربط دبي اللقب البرونزي.

وأكدت استضافة الجولة في أبوظبي نجاح التعاون المثمر والبنّاء بين جمعية الإمارات للخيول العربية وجولة الجياد العربية، إذ أسهم هذا التنسيق في إخراج الحدث بصورة تنظيمية مميزة، سواء على صعيد آليات التحكيم أو المعايير الفنية المعتمدة، بما يعزّز ثقة الملاك والمربين ويرسّخ حضور بطولات جمال الخيل العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن جولة الجياد العربية انطلقت عام 2024 كواحدة من أفضل سلاسل بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة عالمياً، وتواصل تنظيم موسمها الثالث توالياً في وجهات مميّزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مقدّمةً أعلى قيمة جوائز في تاريخ مسابقات جمال الخيل العربية.