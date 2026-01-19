9.84 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال 2025

عجمان في 19 يناير/ وام/ أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 2275 معاملة تقييم عقاري خلال عام 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 9.84 مليار درهم، بحسب البيانات السنوية الصادرة عن مؤشر عجمان العقاري.

وأكد سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أنّ معاملات التقييم لوحدات مشاريع التطوير العقاري بلغت 795 معاملة بإجمالي 52.10 مليون درهم، مشيراً إلى أنّ الدائرة سجلت 1834 معاملة تقييم عقاري خاصة بالإقامات الذهبية للمستثمرين بإجمالي 4.94 مليار درهم.

وقال إنّ الإحصائيات السنوية تعكس جودة القطاع العقاري، وتنوع فرص الاستثمار وملائمتها لمختلف شرائح المستثمرين المهتمين بممارسة أعمالهم في عجمان، والاستفادة من مميزاتها الاستثنائية وتنافسيتها العالية.

وأوضح، أنّ عدد معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 436 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 5.22 مليار درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها 2.82 مليار درهم، فيما حلت العقارات الصناعية ثالثاً بواقع 1.75 مليار درهم.

وأشار المهيري إلى أنّ التقرير العقاري السنوي تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات.