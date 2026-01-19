نخبة نجوم التنس العالميين يشاركون في بطولة سوق دبي الحرة للرجال

دبي في 19 يناير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة، إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم التنس العالميين المصنفين في جولة رابطة محترفي التنس.

ويتقدم المشاركين حامل اللقب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والمصنف السابع عالمياً الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، إلى جانب بطلي النسخ السابقة الروسيين دانييل ميدفيديف وأندريه روبليف.

كما تشهد البطولة مشاركة دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2023 والمصنف 12 عالمياً، الذي يواصل حضوره القوي على الملاعب الصلبة.

ويعود أندريه روبليف، بطل بطولة دبي عام 2022، للمشاركة بعد موسم ناجح آخر في جولة رابطة محترفي التنس.

وتزداد المنافسة مع مشاركة ألكسندر بوبليك، المصنف العاشر عالمياً، إلى جانب البريطاني جاك دريبر، المصنف الأول في بريطانيا و11 عالمياً.

وتكتمل قائمة المشاركين بانضمام الروسي كارين خاشانوف، المصنف السابع عشر عالمياً.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن مشاركة هذه المجموعة من النجوم تعكس مكانة البطولة، مشيراً إلى أن نسخة الرجال من فئة 500 نقطة لعام 2026 تجمع بين حامل اللقب ولاعبين قدموا موسماً استثنائياً، إلى جانب أبطال سابقين.

وأكد صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي للتنس، أن البطولة تواصل تقديم مستويات عالية في تنس الرجال عاماً بعد عام، معرباً عن ثقته بأن نسخة 2026 من بطولة الرجال فئة 500 نقطة ستقدم أسبوعاً حافلاً بالمنافسة للجمهور في دبي وللمتابعين حول العالم.