منافسات قوية في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

الظفرة في 19 يناير / وام / شهدت اليوم أشواط سن المفاريد الشرايا في مزاينة المحطة الختامية لمهرجان الظفرة تنافسا قويا بين ملاك الإبل، على أن تتواصل المنافسات حتى 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وجرت المنافسات في 5 أشواط مخصصة لسن المفاريد الشرايا لأبناء القبائل (1، و2) للمجاهيم والمحليات، وشوط المهجنات الأصايل (1)، في أجواء تنافسية قوية وبمشاركة واسعة من مُلاك الإبل.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في أجواء احتفالية لافتة عكست الإقبال الكبير والتفاعل الواسع مع منافسات المزاينة.