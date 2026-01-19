شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة

دبي في 19 يناير/ وام/ فاز فريق شباب الأهلي على كاظمة الكويتي بنتيجة 84-80، في ختام مرحلة المجموعات من بطولة دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة لمنطقة الخليج لموسم 2025-2026، ليُنهي حامل اللقب مشواره في هذه المرحلة بانتصارين متتاليين.

وحول شباب الأهلي تأخره بفارق 12 نقطة قبل نهاية الشوط الأول (37-49)، بفضل صحوة قوية في الربع الثالث قادها بريون ألين وأسان بوي، قبل أن يحسم ديشوندري واشنطن المواجهة في الربع الأخير، مانحاً فريقه الأفضلية والسيطرة حتى النهاية.

وأنهى شباب الأهلي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 4 انتصارات مقابل خسارتين، ليحجز مقعده في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، المقرر انطلاقها في الثاني من فبراير المقبل.