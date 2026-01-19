شباب الأهلي يفوز على دبا في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 19 يناير/ وام/ أنهى فريق شباب الأهلي الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في صدارة جدول ترتيب المسابقة ليحسم لقب "بطل الشتاء" بعد فوزه اليوم، على دبا 7-0 في استاد راشد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطة واحدة عن العين أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد دبا عند 9 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وشهدت مباريات اليوم من الجولة أيضا تعادل عجمان مع الظفرة 1-1 في استاد راشد بن سعيد.

ورفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، والظفرة إلى 16 نقطة في المركز السابع.