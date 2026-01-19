منافسات قوية في رباعية "رموز الإيذاع" بمهرجان ولي عهد دبي

دبي في 19 يناير/ وام/ استضاف ميدان المرموم اليوم منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال 4 أشواط رئيسية شهدت تنافساً قوياً على الكؤوس والبنادق، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن.

وأُقيمت منافسات سن الإيذاع عبر 36 شوطاً بمشاركة 1070 مطية، تنافست على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لمسافة 6 كيلومترات.

وتمكنت "سبأ" لسالم سعيد منانه الكتبي من حسم كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع الأبكار المفتوح و1.5 مليون درهم في الشوط الأول بزمن قدره 8:50:3 دقيقة، مسجلة بذلك التوقيت الأفضل.

وفي الشوط الثاني، فاز "معتاد" لراشد محسن علي طيثاب النديله ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح وجائزة قدرها مليون درهم بعد أن أنهى رحلته بزمن بلغ 8:54:4 دقيقة.

وعلى مستوى الإنتاج، نجحت "ملاين" لـ عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي من حسم الشوط الثالث لتحرز كأس سمو ولي عهد دبي لأبكار الإنتاج ومليون درهم بتوقيت بلغ 8:52:0 دقيقة.

وجاء ختام الرموز مع "أشقر" لأحمد علي سلطان السبوسي، الذي أحرز بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج وجائزة مالية تبلغ 800 ألف درهم في الشوط الرابع، مسجلاً زمناً قدره 8:54:1 دقيقة.

وكان ميدان المرموم قد شهد صباح اليوم إقامة 20 شوطاً في سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وخصصت أول 12 شوطاً لفئة الإنتاج لمسافة 6 كيلومترات.

وذهب الشوط الأول للأبكار المحليات إنتاج إلى "العفريت" المملوكة لسالم حمد العود العامري، الذي حسم المواجهة بزمن بلغ 9:00:5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني للأبكار المهجنات إنتاج، تفوّقت "كريزي" لحمد علي عامر الفهيده المري بتوقيت قدره 9:01:3 دقيقة.

وتمكّن "متوفق" لسيف علي راشد سويلم من الفوز في الشوط الثالث للجعدان المحليات إنتاج بزمن بلغ 9:02:9 دقيقة.

أما "حكيم" لسالم علي حمد مضحيه العامري، فقد تقدّم في الشوط الرابع للجعدان المهجنات إنتاج مسجلاً زمناً قدره 9:03:3 دقيقة.

وسُجّل أفضل توقيت في الفترة الصباحية باسم "فتون" بشعار راشد جابر سعد مرسان الهاجري، التي قطعت مسافة الشوط الخامس في زمن وقدره 8:59:9 دقيقة.

وأكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن ما تشهده رياضة الهجن حالياً من تطور وانتشار هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وقال أن كل ما يُقدَّم من تنظيم وسباقات وفعاليات هو انعكاس مباشر لهذا الدعم.

وأشار إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يُعد من أكبر المهرجانات في المنطقة، حيث يحقق عدة فوائد تجمع ما بين المادية والتراثية والتسويقية.