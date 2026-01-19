انطلاق منافسات بطولة الشرطة للرماية الـ44 في الشارقة

الشارقة في 19 يناير/ وام/ انطلقت منافسات بطولة الشرطة للرماية بنسختها الـ(44)، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير الجاري، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة، على ميادين الرماية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة.

وشهد اليوم الأول للبطولة مشاركة (100) لاعب ولاعبة، يمثلون (9) فرق من قطاعات وزارة الداخلية والقيادات الشرطية بالدولة، إلى جانب فريق منتخب شرطة جمهورية كازاخستان.

حضر انطلاق المنافسات سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، والعميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.

وتأتي إقامة البطولة في إطار إستراتيجية اتحاد الشرطة الرياضي الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات منتسبي الأجهزة الشرطية، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، إلى جانب تعزيز ثقافة التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الأمني وترسيخ مفاهيم الاحترافية والانضباط.

وتتضمن فعاليات البطولة عدداً من السيناريوهات التخصصية لمنافسات الرماية، تشمل مسابقة الصداقة للمهارات الحركية الشرطية التكتيكية رجال، ومسابقات رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئات النخبة والرجال والسيدات والضباط، إضافة إلى مسابقات تحدي السرعة، ورماية العمليات الشرطية بالبندقية للرجال والسيدات، وتحدي الدقة بالمسدس، إلى جانب مسابقة القناصة رجال.