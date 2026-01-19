حاكم الشارقة يكشف عن إنشاء حي سكني جديد في جبل الأشكل بخورفكان

الشارقة في 19 يناير/ وام/ كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الخط المباشر"، عن تخصيص منطقة جديدة في جبل الأشكل قرب نادي خورفكان للمعاقين، لإنشاء حي سكني، سيضم مئات البيوت للمواطنين، ويُسمّى "حي الأشكل"، لافتاً سموه، إلى أنه سيتم ترصيف الطريق هناك، والذي سيؤدي إلى الرفيصة، مشيراً سموه، إلى أن هذه المساكن التي تقع على الجبل، سوف تختلف في مميزاتها عن المساكن المطلة على البحر.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة، أهالي مدينة خورفكان، إلى عدم الخوف من نفاد الأراضي السكنية في المدينة، منوهاً سموه، إلى أن الناس يظنون أن المساكن في منطقة الحرّاي قد نفدت بالكامل، معلناً سموه، وجود 270 مسكناً على مجموعتين قيد الإنشاء، بينها 120 مسكناً في المديفي تم استلام مواقعها من قبل دائرة الإسكان.

وأوضح سموه، أن مجموعة الأراضي الإضافية في منطقة الحراي والتي تم منحها لأصحاب الرخص التجارية سابقاً، هي الآن قيد التسليم للبلدية، وستستغرق عملية البناء فيها مدة سنتين تقريباً.

ونوه صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع وبنفس الأنظمة، في مدينة كلباء على الطريق الدائري بدءاً من الغيل ثم الساف والطريف، لافتاً سموه، إلى بدء عملية البناء في حي الدحيات السكني.