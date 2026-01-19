ذياب بن محمد بن زايد وزايد بن محمد بن زايد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف زايد حسن المنصوري

أبوظبي في 19 يناير/ وام/ حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حسن محمد حميد المنصوري، بمناسبة زفاف زايد حسن المنصوري إلى كريمة محمد سعيد بن فريح القبيسي.

وأعرب سموّهما عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس ربدان في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.