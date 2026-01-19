"الفجيرة للموارد الطبيعية" تطلق أولى مبادراتها المجتمعية في "عام الأسرة"

الفجيرة في 19 يناير/ وام/ أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أولى مبادراتها المجتمعية لعام 2026 بتنظيم رحلة مسير جبلي بالتعاون مع الفجيرة للمغامرات مستهدفة الموظفين وأسرهم في إطار "عام الأسرة".

وتأتي المبادرة تأكيدا على التزام المؤسسة بتعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم التوازن الأسري والاجتماعي، انسجاما مع توجهات الدولة التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع ومحور التنمية المستدامة.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 35 موظفا إلى جانب أفراد أسرهم، مع حضور فاعل من الإدارة العليا ممثلة بسعادة ماجد الظنحاني نائب المدير العام، مما يعكس حرص المؤسسة على تعزيز الترابط الأسري وروح الانتماء والمجتمع.

وتم خلال المبادرة التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع – الفجيرة، لإجراء الفحوصات الصحية اللازمة للمشاركين قبل بدء المسير الجبلي لضمان جاهزيتهم الصحية وتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن المبادرة تنطلق من محاور عام الأسرة 2026 التي تركز على دعم التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن بين الجوانب المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن دعم استقرار الموظف الأسري ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة خلال عام الأسرة، بما يعكس دورها التنموي والمجتمعي في إمارة الفجيرة.