نجما كأس رايدر يشاركان في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"

دبي في 20 يناير/وام/ أكد نجما الفريق الأوروبي في كأس رايدر، تومي فليتوود وشين لوري، جاهزيتهما للمشاركة في النسخة الـ37 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في أول فعاليات سلسلة رولكس ضمن "السباق إلى دبي" هذا الموسم.

وكان الثنائي جزءاً من الفريق الأوروبي الذي احتفظ بلقب كأس رايدر، وسلطت الأضواء على لوري الذي نفذ التصويبة الحاسمة التي مكنت الفريق من الفوز على الولايات المتحدة.

وسبق للثنائي تحقيق نجاحات سابقة في الإمارات، حيث توج تومي فليتوود بلقب بطولة دبي إنفيتيشنال في 2024، وبطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018، فيما أحرز لوري لقب بطولة أبوظبي في 2019.

وقال لوري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "تمثل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك جوهر جولة دي بي ورلد بالنظر إلى تاريخها العريق منذ عام 1989.. كأس "الدلة" رمزية، وكل لاعب يتمنى أن يُنقش اسمه عليها.. إنها بطولة تاريخية ومن أهم البطولات التي أشارك فيها، وأتمنى أن تُزيّن خزينة ألقابي".

من جهته، أعرب فليتوود عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مشيراً إلى ميزة إقامته في دبي، وقال: "أنا محظوظ بأن أشارك في بطولات نهاية الموسم لجولة دي بي ورلد هنا في الإمارات، وكذلك فعاليات بداية العام في دبي.. أعتبر هذه البطولة من أفضل بطولات العام، وملعبها من أفضل ملاعب الجولف في العالم .. ورغم أنني لم أتمكن على مر السنين من تقديم الأداء الذي أتمناه للفوز باللقب، إلا أنني أحب التحدي والمنافسة هنا، وأجد الأجواء رائعة لممارسة الجولف في بداية العام".