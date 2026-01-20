منتخب الإمارات لرماية الأطباق يحرز برونزية بطولة آسيا

الدوحة في 20 يناير/وام/ أحرز منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة الميدالية البرونزية في بطولة آسيا، المقامة حالياً على مجمع ميادين لوسيل للرماية بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 196 رامياً ورامية من 17 دولة، يتنافسون في مختلف فئات البطولة التي تستمر حتى 21 يناير الجاري.

وحقق منتخب الإمارات المركز الثالث في منافسات الفرق بعد تسجيله 351 طبقا، بفارق طبق واحد عن منتخب قطر صاحب المركز الثاني برصيد 352 طبقا والذي نال الفضية، فيما ذهبت الميدالية الذهبية إلى المنتخب الكويتي برصيد 354 طبقا.

ضمت تشكيلة المنتخب كلا من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم الذي سجل 115 طبقا، ووليد العرياني 116 طبقا، ويحيى سهيل المهيري 120 طبقا.