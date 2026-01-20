يومكس وسيمتكس 2026 يستعرضان أحدث التقنيات التجارية والمدنية ذاتية الحركة في العالم

أبوظبي في 20 يناير / وام/ شهد معرضا يومكس وسيمتكس 2026 انعقاد جلساته التجارية تحت شعار "تحويل الصناعات من خلال الاستقلالية" والتي صُمّمت لطرح رؤى عملية تدعم تبني التقنيات الذاتية وتعزز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يعكس النمو المتسارع للتقنيات التجارية والأطر التنظيمية الداعمة للأنظمة الذاتية على مستوى العالم.

تأتي هذه الإضافة النوعية لتعزز مكانة المنصة الرائدة في الشرق الأوسط للأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، عبر برنامج ثري يشمل كلمات رئيسية رفيعة المستوى، وحلقات نقاش تفاعلية، وجلسات متخصصة في التكنولوجيا.

وتتيح هذه الفعاليات للخبراء وصنّاع القرار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات العالمية في قطاع الأنظمة غير المأهولة.

وغطت جلسات اليوم الأول مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية، بما في ذلك "التنقل الذكي والاستراتيجيات الوطنية، والتشغيل والبنية التحتية الذكية، إضافة لأنظمة الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للصناعات الحيوية، والتنقل الجوي الشخصي والحضري، إلى جانب الموانئ والملاحة البحرية ذاتية التشغيل، والاقتصاد المستقل من منظور الاستثمار والابتكار وتطوير القوى العاملة".

وبالتزامن مع فعاليات المعرض، قدم برنامج "مستقبل القيادة الذاتية" عروضًا حيِّة مباشرة للتقنيات المتقدمة، إلى جانب تجارب توضيحية وجلسات تفاعلية يقودها نخبة من الخبراء.

يهدف البرنامج إلى استعراض أبرز حالات الاستخدام والقدرات الناشئة والتطبيقات العملية، مانحًا الزوار رؤية شاملة لمسار تطور الأنظمة ذاتية التشغيل من الفكرة إلى التطبيق الفعلي.

واستعرضت شركة "لود" المتخصصة في تكنولوجيا الطيران المتقدمة وتطوير الطائرات المسيرة، أهمية السيارات ذاتية التنقل في تغيير شكل مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة لتوصيل البضائع.

وعرضت "لود" طائرة هجينة مسيرة لنقل البضائع الثقيلة والقادرة على حمل ما يصل إلى 250 كيلوجراما من البضائع وسلطت الضوء على الإمكانات المستقبلية لحلول النقل الآلية الفعالة، مُمهّدة الطريق لعمليات لوجستية أسرع وأكثر موثوقية في مختلف القطاعات.

وعادت المنطقة التجارية لتستعرض التقنيات ذاتية القيادة القابلة للتطبيق التجاري والتي تُحدث نقلة نوعية في الصناعات المدنية، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التي تنتقل من مرحلة التجريب إلى التطبيق العملي.

ويُشكل الكم الهائل من التقنيات المعروضة عامل الجذب الرئيسي في معرضي يومكس وسيمتكس 2026 اللذين يتيحان منصة لعرض الابتكارات التي ستُغيّر حياة الناس خلال العقدين القادمين، بدءًا من المركبات الكهربائية ذاتية القيادة وصولًا إلى سيارات الأجرة الجوية التي ستُشكّل مستقبل النقل.

فيما تعرض شركة "جوبي للطيران"، المتخصصة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل لخدمة نقل الركاب التجارية، سيارة الأجرة الجوية الخاصة بها، والتي من المُقرر أن تبدأ أولى عملياتها في دولة الإمارات عام 2026.

إلى ذلك، قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عرضاً عن كيفية إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي؛ عبر تبنيها لتقنيات الطائرات المسيّرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتحليلات المتقدمة.

وتعمل الهيئة، عبر تطبيق أنظمة المراقبة البصرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التفتيش الذكية، والروبوتات الزراعية، على تحسين أساليب الزراعة ورفع كفاءتها.

وتوفر هذه الابتكارات المراقبة الآنية، والزراعة الدقيقة، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات، ما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والممارسات الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وتُبرز المنتجات والخدمات المعروضة الأهمية المتزايدة لحلول الطائرات المسيّرة في تحسين كفاءة الأعمال، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز السلامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسلامة العامة، وغيرها.

ويجمع معرضا يومكس وسيمتكس 2026 مجددًا قادة الحكومات والصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز موقع أبوظبي في صدارة منظومة الأنظمة ذاتية التشغيل عالميًا.