"شباب من أجل الاستدامة" تكشف عن الفائزين بمسابقة معرض "خارج المختبر"

أبوظبي في 20 يناير / وام/ أعلنت منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، عن الفائزين بمسابقة معرض "خارج المختبر" .

فقد فاز بالمركز الأول فريق "كير سيركل" الذي طور تطبيقاً مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط سير أعمال التمريض من خلال توثيقها في الوقت الفعلي وإدارة المهام وتقارير المناوبات المجدولة إلكترونياً.

وجاء فريق "ايه آي فالي" في المركز الثاني بعد تطويره نظام ري ذكيا يهدف إلى تحسين إدارة استهلاك المياه، من خلال المراقبة في الوقت الفعلي، والكشف المبكر عن التسربات، والتحكم بكفاءة في عمليات الري.

فيما حلّ فريق "أجري لينك" في المركز الثالث، عقب تطويره منصة رقمية موثوقة للتمويل والخدمات الزراعية، تمكّن صغار المزارعين من أصحاب الأراضي محدودة المساحة من الحصول على التمويل، بالاعتماد على بيانات قابلة للتحقق ومدعومة من المجتمع.

ويعد معرض "خارج المختبر" منصة مبتكرة تستقطب المبتكرين الشباب والباحثين الجامعيين والشركات الناشئة لعرض حلول معززة بالذكاء الاصطناعي تعالج التحديات الراهنة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.

وتشمل هذه المبادرة توليد الأفكار والتحقق من صحتها، وبناء النماذج الأولية والتصميم، وتطوير نماذج الأعمال، وتختتم بعرض المشروع وتقديمه بشكل مباشر ضمن منتدى منصة "شباب من أجل الاستدامة" خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر" إن مسابقة "خارج المختبر" تتيح فرصة مهمة لتسليط الضوء على مشاريع الشباب وأفكارهم وحلولهم المبتكرة التي تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في المجتمعات حول العالم ، وشهدنا هذا العام مستوى لافتاً من الإبداع وتوجهت بالتهنئة لفريق ’كير سيركل‘ الفائز على ابتكاره المتميز في مجال التقنيات الصحية.

وضمت القائمة النهائية ، فريق (أيه أس 42) الذي شارك بحل مبتكر ومستدام لتبريد مراكز البيانات يعتمد على تقنية تنظيم حرارة منظومات الطحالب بالمواد متغيرة الحالة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات بشكل ملحوظ.

كما ضمت القائمة فريق (اتش أس جي) الذي قدم نظام زراعة مائيا عالي الكفاءة في استخدام المياه، يوظف محاكاة الجاذبية لدعم الزراعة المستدامة في البيئات الجافة، وأبحاث الفضاء.. إضافة إلى فريق (ماكينا أيه آي) الذي أعد منصة صيانة تنبؤية تحوّل البيانات المعقدة للآلات إلى مؤشرات عملية تسهم في تقليل الأعطال في القطاع الصناعي.. إضافة إلى فريق (ريتي انتل)الذي قدم منصة ذكية للمباني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين أداء أنظمة التكييف، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

ويقام منتدى "شباب من أجل الاستدامة"، الذي تستضيفه شركة "مصدر"، بمشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي كشريك رئيسي، ويهدف إلى تحفيز الشباب وتمكينهم وإعدادهم للقيام بدور قيادي وفق رؤية واضحة ونهج مبتكر، وذلك من خلال برنامج فعاليات حافل يتمحور حول تعزيز دور الجيل القادم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وتركز منصة "شباب من أجل الاستدامة" على إعداد القيادات الشابة وتطوير المواهب ضمن برامج طويلة الأمد.

ومنذ إطلاقها في عام 2018، استقطبت المنصة مشاركة أكثر من 46,800 شاب وشابة، فيما تخرّج منها أكثر من 880 مشاركًا من أكثر من 30 جنسية، من بينهم 120 خريجاً خلال عام 2025 وحده.