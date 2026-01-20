"حكماء المسلمين" يشارك بـ 275 إصداراً في معرض القاهرة للكتاب

أبوظبي في 20 يناير / وام / يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي يفتتح غدا ويستمر حتى 3 فبراير المقبل ، انطلاقا من رسالته الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

يقدِم جناح المجلس هذا العام أكثر من 275 مؤلفًا وإصدارًا، منها 25 كتابًا جديدًا تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة.

ويقدم جناح المجلس أمام زوَّاره أيضا العديد من الإصدارات بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تبرز سماحة الإسلام وتراثه الفكري والفلسفي إلى جانب عدد من الإصدارات الفكرية المهمة لأعضاء مجلس حكماء المسلمين ونخبة من المفكرين والباحثين.

ويستضيف جناح مجلس حكماء المسلمين ، أكثر من 13 ندوة وفعالية ثقافية يحاضِرُ فيها عددٌ من المفكِّرين والخبراء ورجال الدين، يناقشون فيها العديد من القضايا الفكرية والإنسانية المهمة.

وينظِّم المجلس عددًا من الندوات الثقافية التي يقدمها شباب مبادرة "منتدى شباب صنَّاع السلام"، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب، وبناء وتطوير قدراتهم في مجالات صناعة السَّلام، وحوار الأديان، والتَّعايش السلمي ونشر قيم الأخوَّة الإنسانية.