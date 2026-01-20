أنظمة "الاتحادية للضرائب" تحصل على اعتمادين دوليين

دبي في 20 يناير/ وام/ حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين تمثلا في شهادتي "آيزو 10004: 2018" الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المُتعاملين، و"بي إس 95009: 2019" الخاصة بنظام المشتريات في القطاع العام.

وتسلم سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، شهادتي الاعتماد خلال استقباله مُمثلي شركة "جلوبال بزنس بيرو" المُتخصِّصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ "جلوبال تي يو في" في مقر الهيئة بدبي بحضور جاسم الزرعوني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة.

وأكد البستاني أن الحصول على الاعتمادين الدوليين الجديدين جاء في إطار جهود الهيئة المُتواصلة لتعزيز رؤيتها هيئة ضريبية رائدة عالمياً عبر تطبيق أفضل المُمارسات والأنظمة والالتزام بمعايير التميُّز وتعزيز كفاءة الإنفاق.

جاء الحصول على الاعتمادين بعد تقييم شامل لمستوى أداء الأنظمة التشغيلية والخدمات المرتبطة بالمعيارين بالهيئة، و اجتياز العديد من عمليات المراجعة والتدقيق نفذها مُدقِّقو الجهة المانحة خلال عام 2025، شملت تقييم السياسات، والإجراءات، والامتثال لتطبيق متطلبات المواصفتين في الإدارات المعنية.