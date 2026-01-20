شرطة دبي تُطلق "منصة المُحامين" بـ7 خدمات رقمية

دبي في 20 يناير/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي،"الجيل الثاني" من الموقع الالكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، إضافة إلى "منصة المُحامين" بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يُسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويُثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بنادي ضباط شرطة بحضور سعادة اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط، والمحامين والمستشارين القانونيين.

وأكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، أن تخصيص منصة للمُحامين بما تضمه من خدمات يأتي ضمن مساعي شرطة دبي المستمرة لتعزيز منظومة العدالة، وتمكين الشركاء القانونيين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، عبر قنوات رقمية متكاملة وآمنة، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات ذكية استباقية تستند إلى الابتكار وعلوم البيانات.

وأكد أن إطلاق الجيل الثاني من الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي، يعكس التزام شرطة دبي بتبنّي أحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليس فقط لتسريع الإجراءات، بل لإعادة تصميم رحلة المُتعامل بصورة شاملة، قائمة على السهولة، والدقة، والموثوقية.