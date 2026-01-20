مكتبة محمد بن راشد تعزز حضور الإمارات الثقافي بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة في 20 يناير /وام/ تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين التي تقام تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا" في الفترة من 21 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل 2026 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك تأكيدا على التزامها بتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الثقافية العربية والدولية.

تستعرض المكتبة عبر منصتها خدماتها المتكاملة ومرافقها الحديثة وأحدث مبادراتها وإصداراتها المعرفية بما يعكس رؤيتها في تمكين المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي وبحث فرص التعاون مع دور النشر والمؤسسات المعرفية

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح لـ"وام" إن هذه المشاركة تنطلق من رؤية المكتبة في ترسيخ الحضور الثقافي والمعرفي لدولة الإمارات في حدث يعد من أكبر وأعرق معارض الكتاب في المنطقة مشيرا إلى أن الدورة الحالية تشهد زخما استثنائيا من حيث حجم المشاركة وتنوع المحتوى.

وأضاف أن المكانة المحورية التي تحتلها جمهورية مصر العربية في المشهد الثقافي العربي تجعل من هذه المشاركة امتدادا لاستراتيجية المكتبة الرامية إلى بناء شراكات ثقافية مستدامة وتوسيع دائرة الوصول إلى المحتوى المعرفي النوعي بما يدعم القراءة ويعزز الحوار الثقافي.

وتشارك المكتبة بمجموعة من أحدث إصداراتها التي تتناول الثقافة المجتمعية والوعي البيئي وعلوم الفضاء وتعكس رؤية دولة الإمارات في بناء الإنسان وربط التطور العلمي بالمسؤولية المجتمعية.

وتسلط المكتبة الضوء على مبادرة "عالم بلغتك" التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتاحة قراءة وسماع الكتب بعشر لغات عالمية حيث استفاد منها نحو 1100 مستخدم وسجل الموقع أكثر من 5000 زيارة من دول مختلفة.