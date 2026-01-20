ناديا العين وشنغهاي شينهوا الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

العين في 20 يناير/ وام/ وقع نادي العين مذكرة تفاهم مع نادي شنغهاي شينهوا الصيني لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل تبادل الخبرات الفنية، وتطوير الفئات السنية، والتعاون في مجال الكشافين واستقطاب المواهب، إضافة إلى مشاركة المعرفة في مجالات الإدارة الرياضية، والتسويق، والطب الرياضي.

وأكد نادي العين في بيان له اليوم، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بقاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد تستهدف أيضا استكشاف الفرص التجارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريب فني ومعسكرات خارجية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات الإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الرياضي لدى الناديين.

حضر مراسم التوقيع محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين الرياضي، وغو جي تشينغ، رئيس مجلس إدارة نادي شنغهاي شينهوا لكرة القدم، ووقعها راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، ووانغ شو وي، المدير العام للنادي الصيني.