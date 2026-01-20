"طرق دبي" تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة صادرة من 57 دولة بالرخصة الإماراتية خلال 2025

دبي في 20 يناير/وام/ تمكنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال العام الماضي من استبدال 58,082 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة معترفا باستبدال رخص قيادتها برخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.

وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رخص قيادة مواطنيها بالرخصة الإماراتية تضم 5 دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية ودولة أفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، كوسوفو، شمال مقدونيا وكرواتيا إلى جانب ولاية تكساس.

وأضاف أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي.