مدينة إكسبو دبي تحيي مناسبة «حق الليلة» ضمن مهرجان الحصاد

دبي في 20 يناير/وام/ تحيي مدينة إكسبو دبي مناسبة «حق الليلة» ضمن مهرجان الحصاد، المقرر تنظيمه في 31 يناير الجاري، في إطار فعاليات «موسم الوصل»، وبما يعكس شعار الموسم «لكل مناسبة احتفال»، ويجسّد حضور الموروث الإماراتي في فعالية عائلية جامعة تسبق حلول شهر رمضان المبارك.

تندرج احتفالية «حق الليلة» ضمن مبادرة «موسم الوُلْفة» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث المحلي وترسيخ القيم الأصيلة.

تتضمن فعاليات مهرجان الحصاد برامج ترفيهية وألعاباً تراثية ومسابقات وعروضاً حيّة، إلى جانب مأكولات إماراتية تقليدية وتوزيع أكياس الحلوى على الأطفال، فضلاً عن استعراضات تراثية وأهازيج شعبية، بمشاركة هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مدارس دبي – فرع الخوانيج، إضافة إلى مشاركة رواد أعمال منزليين في سوق الفعالية.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، إن مشاركة المدينة في «موسم الوُلْفة» تأتي ضمن التزامها بتقديم تجارب مجتمعية هادفة تعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتُبرز القيم التي تشكّل أساس الهوية الجماعية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تعكس دور المدينة في الاحتفاء بالتقاليد المجتمعية وترسخ روح المودة والتكاتف.

ويشهد المهرجان تنظيم سباق «الدواثلون» للأطفال الذي يجمع بين الجري وركوب الدراجات بمسافات تناسب الفئات العمرية المختلفة، إلى جانب منطقة ألعاب تفاعلية وورش عمل للأطفال، بما يعزز مفاهيم الحيوية والنشاط في أجواء عائلية.

ويضم "مهرجان الحصاد" أيضا سوقاً محلية لمنتجات المزارعين الإماراتيين الطازجة، وسوقاً للتجزئة تضم صناعات وحِرفاً إماراتية محلية، إلى جانب خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات ذات الطابع المحلي.