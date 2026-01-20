ملك البحرين يقبل دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى مجلس السلام

المنامة في 20 يناير/ وام / أعلنت وزارة الخارجية بمملكة البحرين أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قبل الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)عن الوزارة قولها إن قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقًا من حرصها على الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة معربةً عن أملها في أن يحقق مجلس السلام أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون ودعم الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.