تواصل منافسات مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

أبوظبي في 20 يناير/وام/ تشهد المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 منافسات قوية بين مُلاك الإبل في مختلف الفئات، وسط أجواء تراثية تعبر عن أصالة هذا الموروث العريق، وتؤكد الدور الذي تؤديه المزاينة في الحفاظ على التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال، باعتبارها أحد أبرز الفعاليات الرئيسة في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 22 يناير الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأقيمت اليوم الثلاثاء منافسات المزاينة في أشواط المفاريد لإبل أصحاب السمو الشيوخ - المحليات، والشرايا لأبناء القبائل (3)، وبينونة المفتوح (رمز)، محليات ومجاهيم، بالإضافة إلى شوطي المهجنات الأصايل 2 والوضح.

وتوج سعادة عبد الله المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الفائزين بالأشواط ضمن أجواء احتفالية وبمشاركة جماهيرية واسعة من زوار المهرجان وعشاق مزاينات الإبل.

ودخلت صباح اليوم الإبل المشاركة في شوط الظفرة – مجاهيم، وسيتم إعلان نتائجها غداً الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد، وعبر منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وقناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.