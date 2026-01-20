"الإمارات" و"الحبتور" يتأهلان إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو

دبي في 20 يناير/وام/تأهل فريقا "الإمارات" و"الحبتور" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الفضية للبولو، المقررة يوم السبت المقبل، والتي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 5 فرق وبمعدل هانديكاب 20 جول.

وحسم الفريقان بطاقتي التأهل إلى النهائي بعد فوزهما أمس على فريقي "ذئاب دبي" و"جهانجيري" على الترتيب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات لتحقيق الفوز على "ذئاب دبي" بنتيجة 4-3، ليحقق انتصاره الثالث في الدور التأهيلي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، ضامناً التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق "الحبتور" بقيادة محمد الحبتور من الفوز على فريق "جهانجيري" بنتيجة 12-8، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط أيضاً، ويضمن مقعده في النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام "ذئاب دبي"، المقررة يوم الخميس المقبل.