إجراء قرعة كأسي الاتحاد و الإمارات لكرة قدم الصالات

دبي في 20 يناير/وام/ أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء اليوم في مقره بدبي، مراسم قرعة كأس الاتحاد وكأس الإمارات لكرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، بحضور ممثلي الأندية المشاركة.

بدأت مراسم القرعة التي حضرها إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات.

بسحب قرعة بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، التي وزعت الفرق المشاركة على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى، اليرموك، والإقامة وشؤون الأجانب – ودبي، وخورفكان، والبطائح، والمجموعة الثانية، شباب الأهلي، وكلباء، ودبا الحصن.

وتٌقام مباريات الدور الأول من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات أيام 20 و 24 و 28 فبراير المقبل بنظام الدوري من دور واحد على صالات الأندية المذكورة أولًا، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في المجموعتين إلى الدور نصف النهائي الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب يومي 4 و 7 مارس، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا يومي 10 و 13 مارس.

وحددت قرعة بطولة كأس الاتحاد أطراف مباريات البطولة من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية، وتٌقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وتٌقام منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الاتحاد على مدار يومي 10 و 11 فبراير المقبل، بمشاركة 14 فريقًا متأهلا من التصفيات التمهيدية التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي إضافة للفرق الثلاثة التي تأهلت مباشرة خلال قرعة التصفيات التمهيدية، إلى جانب جميع أندية دوري الدرجة الأولى البالغ عددها 15 فريقًا.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى الدور ثمن النهائي المقرر إقامته يومي 2 و 3 مارس، فيما يُقام دور الثمانية يوم 11 مارس، ودور الأربعة يوم 1 أبريل، وتٌقام المباراة النهائية يوم 29 أبريل.