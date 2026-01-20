هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ترسخ حضورها على الساحة العربية

الفجيرة في 20 يناير/وام/ حصدت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام خلال العام 2025 عددًا من الجوائز في مهرجانات عربية متخصصة في إنجاز يعكس تميزها الإعلامي وتطور محتواها البرامجي.

فقد نالت أربع جوائز مهمة في مهرجان الكويت للإبداع 2025 فازت بها كل من الهيئة ومؤسساتها تلفزيون الفجيرة، وإذاعة الفجيرة، وإذاعة زايد للقرآن الكريم .

فيما تم حصد ثلاث جوائز أخرى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس 2025، نالتها إذاعة الفجيرة، وإذاعة زايد للقرآن الكريم، وتلفزيون الفجيرة، تأكيدًا لحضورها الإعلامي المتميز على الساحة العربية.

وأكد سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، أن الهيئة ماضية قدما في تطوير برامجها وشراكاتها الثقافية، والعمل على بناء منظومة ثقافية متكاملة تقوم على التنوع والانفتاح، وتضع الإنسان في قلب المشروع الثقافي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات وتعزز هذا الحراك الثقافي المتكامل لدعم رؤية الفجيرة في أن تكون الثقافة مشروعًا حضاريًا مستدامًا، يعكس هوية الإمارة، ويعزز حضورها محليًا وإقليميًا، ويؤكد مكانتها منصة للإبداع والمعرفة والحوار، في إطار رؤية استراتيجية واضحة، تسعى من خلالها الهيئة إلى بناء منظومة ثقافية متكاملة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتربط الثقافة بالتنمية، والإعلام بالمعرفة، والإبداع بالمجتمع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في ترسيخ الثقافة رافدا أساسيا للتنمية المستدامة.