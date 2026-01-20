"مزنه" تتوج بكأس ولي عهد دبي للهجن الثنايا الأبكار

دبي في 20 يناير/وام/ أُقيمت مساء اليوم ، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، منافسات الرموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، على ميدان المرموم لسباقات الهجن، بمشاركة 1094 مطية تنافست في 34 شوطاً، خُصص منها 6 أشواط للرموز ضمن 18 شوطاً أُقيمت في الفترة المسائية.

وتوجت "مزنه" المملوكة لسعيد جابر عبدالله محمد بكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح، بعد أن سجلت زمناً قدره 12:17:0 دقيقة، ونالت جائزة مالية بلغت 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الثاني للثنايا الجعدان المفتوح، فاز "حساس" لسيف مصبح مطر الخييلي بالبندقية وجائزة مالية قدرها مليون درهم، مسجلاً توقيتاً بلغ 12:00:6 دقيقة.

وحسمت "محفوفة" لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند لقب الشوط الثالث للثنايا الأبكار المحليات، لتظفر بكأس سمو ولي عهد دبي وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بعد تسجيلها زمناً قدره 12:10:5 دقيقة.

وفي الشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات، أحرز "ثمين" لسعيد جابر عبدالله محمد البندقية، مسجلاً توقيتاً بلغ 12:11:2 دقيقة، ونال جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم.

وفازت "غرناطة" لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند بالشوط الخامس المخصص للثنايا الأبكار من فئة الإنتاج، محققة زمناً قدره 12:03:1 دقيقة، لتنال الكأس وجائزة مالية قدرها مليون درهم.

واختتمت منافسات الرموز بالشوط السادس للثنايا الجعدان من فئة الإنتاج، حيث توج "والم" لأحمد حمد مبارك رغاش الشامسي بالبندقية، محققاً أفضل توقيت في منافسات اليوم بزمن بلغ 12:00:4 دقيقة، ونال جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم.

وكانت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل قد انطلقت في الفترة الصباحية بإقامة 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، خُصص 10 منها لهجن الإنتاج الشخصي.

وسجلت "فرق" لمبارك عامر حمد عفصان المنصوري أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعد فوزها بالشوط الأول للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج بزمن بلغ 12:08:6 دقيقة.

في حين تصدرت "علاج" لمطر راشد علي مفتاح الشامسي الشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات للإنتاج بزمن قدره 12:17:6 دقيقة، فيما فاز "شاهين" لسلطان علي سلطان سالم الكتبي بالشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 12:23:4 دقيقة.

وتوج "الهارب" لسعيد منانه غدير اجتبي بالمركز الأول في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 12:13:6 دقيقة.