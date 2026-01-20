الجامعة العربية تدين اقتحام مقر"الأونروا" في القدس

القاهرة في 20 يناير/وام/أدانت جامعة الدول العربية التعدي الصارخ الذي قام به وزير الأمن القومي في حكومة الإحتلال الإسرائيلي بإقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس اليوم، وإشرافه على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر وإنزال علم الأمم المتحدة من فوق المقر ورفع العلم الإسرائيلي.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم أن هذا الإعتداء مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا الإعتداء المتواصل والمتصاعد على "الأونروا" يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفيتها وإنهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.

ودعت المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهيئاته إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) والإنتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات فعلية بما فيه فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى التراجع عن تلك الإعتداءات والسماح للأونروا بالقيام بتفويضها الأممي وفقا لما دعت إليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إلتزامات إسرائيل تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها "الأونروا".