الفارس الكربي يسجل الفوز الأول بمنافسات " النجمتين" بدولية الشراع لقفز الحواجز

أبوظبي في 21 يناير/وام/ انطلقت اليوم فعاليات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز فئة "أربع نجوم"، في نسختها التاسعة برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وحقق الفارس سيف عويضة الكربي والجواد "نمبر فايف بي"، الفوز الأول في أولى منافسات فئة النجمتين، "الجولة البرونزية"، بمواصفات المرحلتين، بحواجز ارتفاعها 120 سم، مسجلا 25.27 ثانية.

ويستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي البطولة حتى 25 يناير الجاري، وتعد أولى دوليات القفز من فئة "أربع نجوم" في الموسم الإماراتي، بـ34 منافسة، بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي للفروسية، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف يورو.

وتتضمن بطولة الشراع الدولية من فئة أربع نجوم، 7 منافسات، بينما تشهد منافسات فئة النجمتين 9 فعاليات، و3 لكل فئة عمرية في بطولة النجمة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 إلى 7 سنوات، و3 منافسات دولية لفرسان القفز من فئة الشباب عمر 25 عاما فما دون، و3 منافسات دولية أيضا لفرسان القفز من فئة الـ "جونيورز"، و3 أخرى للفرسان المبتدئين.

وحصدت الفرس "تبالوغا بي إل "، بقيادة الفارس السوري أسامة الزبيبي الفوز في افتتاح منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات "كلاسيك"، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع 125 سم، وأنهت المرحلة الثانية بزمن قدره 32.61 ثانية.

وتصدر الجواد "أوبورتيونيتي"، بقيادة الفارس البريطاني أليكساندر ماكلين المنافسة الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات (كلاسيك)، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ130 سم، محققا 32.73 ثانية.

بينما فازت خيول الإمارات بالمركزين الثاني والثالث، لكل من الفرس "سيلينا 235" بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، وبزمن المرحلة الثانية 33.20 ثانية، والثالث الجواد "إيريل زد" بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، مسجلا 33.67 ثانية.