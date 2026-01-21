الغرافة يستضيف الشارقة غداً في انطلاقة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم

الدوحة في 21 يناير/ وام/ تنطلق غداً أولى مواجهات النسخة الثالثة من بطولة كأس السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم التي تقام بمشاركة 8 فرق من الإمارات وقطر، تتنافس على 4 ألقاب.

تفتتح منافسات البطولة بمباراة "كأس السوبر" التي يستضيف فيها الغرافة فريق الشارقة غداً في استاد ثاني بن جاسم بالدوحة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وفي بقية المواجهات بالبطولة، يلتقي الوحدة مع الدحيل في استاد آل نهيان للمنافسة على "درع التحدي" يوم الجمعة المقبل، والسد مع شباب الأهلي في استاد جاسم بن حمد، للمنافسة على "درع السوبر" يوم السبت، والأهلي مع الجزيرة في استاد محمد بن زايد للمنافسة على "كأس التحدي" يوم الأحد المقبل.

كانت بعثة الشارقة قد وصلت أمس إلى الدوحة استعدادا للمباراة إذ يجري الفريق تدريبه الرئيسي اليوم بقيادة مدربه خوسيه مورايس.